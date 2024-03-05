وفاة زوجة عصام صاصا تريند نمبر وان على تيك توك.. ومطرب المهرجانات يخرج عن صمته

تداول مستخدمو تطبيق تيك توك مجموعة صور وفيديوهات لجهاد أحمد زوجة عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، وهي تحمل طفلها، زاعمين إنها قد توفيت، حيث أرفقوا الفيديوهات بتعليقات تتضمن الدعاء لها بالرحمة أبرزها: "الله يرحمك يا جهاد"، "ابنك اتيتم"، الأمر الذي أثار فزع الكثيرين متسائلين عن حقيقة الأمر.

عصام صاصا وزوجته جهاد أحمد

عصام صاصا يحسم حقيقة وفاة زوجته جهاد أحمد

سرعان ما خرج عصام صاصا عن صمته ليحسم الجدل المثار، نافيًا ما تم تداوله بشأن وفاة زوجته جهاد، حيث أكد إنها تتمتع بصحة جيدة وكل ما تردد على ألسنة البعض عارِ تمامًا من الصحة، كما طالب الجمهور بعدم الإنسياق وراء الشائعات وتحري الدقة أولًا.

عصام صاصا وزوجته جهاد أحمد

عصام صاصا يرزق بمولوده رحيم

على صعيد آخر، كان عصام صاصا قد رزق بمولوده الأول "رحيم" من زوجته جهاد، وحرص حينها على نشر فيديو يوثق لحظات ما بعد ولادته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آخر أعمال عصام صاصا

جدير بالذكر أن آخر أعمال عصام صاصا كانت بالتعاون مع مصطفى حجاج وهي أغنية "اللي جاي بتاعنا"، من فيلم "الإسكندراني" بطولة النجوم أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، ومحمد رضوان، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف