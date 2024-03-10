هاشتاج #AFCON2023 على تيك توك يشهد تفاعل كبير من المستخدمين

تُولي تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا -أهمية كبيرة بالمحتوى الرياضي - لما له من تأثير كبير على جذب الجماهير، وزيادة الانتشار والتفاعل مع الأحداث الرياضية الكبرى، واستضافة محتوى متنوع وجذاب، يُمكن المشجعون من متابعة أحدث الأخبار والتحليلات واللقطات الخاصة بالبطولات المختلفة مباشرة عبر الإنترنت، وقد انعكس هذا التفاعل بشكل واضح في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) على المنصة إلى أكثر من 8.8 مليون متابع، وقد تم نشر أكثر من 390 ألف فيديو عالميا يتضمن محتوى خاص تم صناعته من قبل عشاق الرياضة على #AFCON2023 والمجتمعات الفرعية، وهو رقم قياسي يعكس الشعبية الكبيرة للبطولة وتفاعل صناع المحتوى معها.



جاء ذلك في إطار الشراكة التي عقدتها تيك توك مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ، لدعم وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2023، التي استضافتها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، وذلك في إطار التزام تيك توك بدعم الأحداث الرياضية الكبرى وتوفير تجارب ترفيهية فريدة للمشجعين، وحرصها على تقديم محتوى متميز وتفاعلي لجماهير كرة القدم في جميع أنحاء القارة الإفريقية.



تضمنت الشراكة بث جميع فعاليات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم المباشرة على منصة تيك توك، والمؤتمرات الصحفية التي يتم عقدها قبل وبعد المباريات، وفعاليات التدريبات، والأيام الإعلامية المعتمدة، وأطلقت تيك توك خاصية حصرية للبطولة، وهي محرك بحث رسمي يتضمن الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والفرق الوطنية، واللاعبين، وحسابات الإعلاميين وصناع المحتوى، كما تم إنشاء هاشتاج خاص بالبطولة على تيك توك بعنوان #OurAFCON لدعم المحتوى المرتبط بالبطولة بجانب هاشتاج #AFCON2023



ودعت منصة تيك توك صناع المحتوى من مصر وجنوب أفريقيا وكينيا للسفر إلى كوت ديفوار، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور المباريات النصف نهائية والنهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في إطار التزامها بتشجيع التفاعل والمشاركة الفعّالة للجماهير في الأحداث الرياضية الكبرى.



قالت كندة إبراهيم، المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات لدى منصة تيك توك: “إن شراكتنا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعكس التزامنا بتقديم تجارب حقيقية لعشاق كرة القدم على منصتنا، خاصة فيما يتعلق بالبطولات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم، فنحن ندرك الاهتمام المتزايد على المحتوى الرياضي المتميز، ولذلك نسعى لتحقيق توازن مثالي بين الترفيه والمحتوى المفيد، لتحقيق رؤية تيك توك في بناء مجتمع آمن مبني على الإبداع والترفيه”.