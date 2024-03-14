الجمعة 15 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عفت نصار يسخر من الأهلي ويهاجم عامر حسين (فيديو)

عفت نصار، نجم الزمالك
عفت نصار، نجم الزمالك السابق

سخر عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من أداء لاعبي النادي الأهلي، وعدد بطولات المارد الأحمر الكثيرة التي حصدوها على مر التاريخ.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي يهدي درعه لمحافظ الأقصر

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كاف يُخطر الأهلي بموعد مباراة سيمبا التنزاني في ذهاب أبطال أفريقيا

وقال خلال لقاءه مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”: “الأهلي كده كده بياخد بطولات لكن إمتى قدم كورة”، موضحًا: “الأهلي بيكسب بالحظ، والدليلي أن نسب استحواذ الفرق المنافسة له في بطولة إفريقيا أكبر منه وبيقدموا كرة أفضل منه”.

وأكد أن أن الكرة المصرية تشهد حالة من التدهور والرجعية ولغة المصالح دمرتها". 

هجوم على عامر حسين

كما سخر من تولى عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، 5 مناصب، قائلا: “مهندس وترزي الدوري المصري يشغل منصب عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية”.

وتابع: "الرجالة نضبت عشان واحد يمسك 5 و6 مناصب، فباسم الله ترزي من النوع المحترم وبيعرف من أين تؤكل الكتف؟، إحنا معندناش اتحاد كرة ولا ناس تعرف يعني إيه تطوير الكرة".

وأوضح: “جمال علام سقط في انتخابات نادي الأقصر وحصل على 3 أصوات”، متسائلا: “كيف نجح في انتخابات اتحاد الكرة؟” ، مطالبا برحيل الاتحاد ومحاسبته.

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