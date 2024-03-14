كاف يُخطر الأهلي بموعد مباراة سيمبا التنزاني في ذهاب أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، الأهلي بموعد مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ، والتي تقام على ملعب الأخير.





وتقرر إقامة لقاء الذهاب 29 من شهر مارس الجاري ، على أن تأتي مواجهة الإياب في القاهرة أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب مواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز أمس.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء البنك الأهلي أمس مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق.

وخاض بقية اللاعبين مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وغاب عن المران كافة عناصر الفريق من اللاعبين الدوليين بعد انتظامهم اليوم في معسكر المنتخب الوطني.