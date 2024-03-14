التحالف الوطني للعمل الأهلي يهدي درعه لمحافظ الأقصر

قدم وفد للتحالف الوطني للعمل الأهلي، درع التحالف لمحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، وضم الوفد كل من: أحمد العربي مسئول التواصل بمحافظة الأقصر بمركزية التحالف الوطني، وأحمد عبدالمتجلي نائب منسق أمانة محافظة الأقصر، وتم تقديم درع التحالف الوطني أمانة الاقصر للمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وذلك تقديرًا لجهوده في تخفيف أحوال المعيشة عن المواطن الاقصري.

كما قدم التحالف درع اخر إلى محمد عبدالفتاح ادم سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر وذلك لجهودهم المشهوده في تسهيل عمل التحالف بمحافظة الاقصر للتخفيف عن المواطن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إنطلق فى شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.