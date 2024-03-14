محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام سبارتا براج

أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب تشكيل فريق ليفربول الرسمي لمواجهة فريق سبارتا براج التشيكي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: كونور برادلي ، جو جوميز ، كوانساه ، أندرو روبرتسون

الوسط: واتارو إندو، بوبي كلارك، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول خارج أرضه بخماسية مقابل هدف وحيد على ملعب ستاديون ليتنا، سجلها أليكسيس ماك اليستير من ضربة جزاء وداروين نونيز "هدفين" ولويس دياز و دومينيك سوبوسلاي.