أعراض تشير إلى حصى الكلى.. منها ألم البطن

يشير الألم الحاد الشبيه بطعنة الخنجر في منطقة أسفل الظهر وأسفل البطن إلى وجود حصى في الكلى. كما يمكن أن يتجلى وجودها في كثرة التبول والغثيان والتقيؤ وشلل جزئي في الأمعاء.

ووفقا للدكتور سيرغي كوروليوف أخصائي طب وجراحة الجهاز البولي، الألم في أسفل الظهر يمكن أن يكون في جانب واحد أو جانبين. ويكون هذا الألم شديدا لا يمكن الخلط بينه وبين ألم آخر، حتى أن المصاب يصفه بأنه مثل طعنة الخنجر. وإذا كانت الحصى في أسفل الحالب، فيظهر الألم أسفل البطن وينتشر إلى المنطقة الأربية. وأحيانا يمكن أن لا تظهر أي أعراض لوجود الحصى.

ويقول الأخصائي في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن في بعض الأحيان أن لا تكبر الحصوة المتكونة في الكلى لسنوات، ولكن يمكن أن تسبب الألم في حالة تعطل تدفق البول، أي عندما تسد الحالب أو الحوض الكلوي، ما يؤدي إلى تورم الكلى وحدوث المغص الكلوي".

ووفقا للطبيب، يمكن أن تشير كثرة التبول والغثيان والتقيؤ وشلل جزئي في الأمعاء وانقطاع البول الانعكاسي (توقف تدفق البول إلى المثانة)، وكذلك ظهور الدم في البول، إلى حصى الكلى.

ويشير الطبيب، إلى أنه في حالات نادرة، تتشكل حصوات كبيرة متفرعة، تشغل بشكل كامل الكلية تقريبا، قد يشكو المرضى من أعراض غير نمطية مثل زيادة التعب والضعف.