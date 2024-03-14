الخارجية البريطانية تثمن تكليف المستشار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية

رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال كاميرون في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بحزمة دعم دولية، يشكل أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.