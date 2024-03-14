عاجل
السيسي لطلاب الأكاديمية العسطرية: نريد بناء إنسان قادر على قيادة الدولة (فيديو)
الخميس 14 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية البريطانية تثمن تكليف المستشار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

رحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

txt

محمود عباس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

txt

مقتل ضابط إسرائيلى في عملية طعن جنوب فلسطين المحتلة

وقال كاميرون في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بحزمة دعم دولية، يشكل أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

 

مواد متعلقة

مقتل ضابط إسرائيلى في عملية طعن جنوب فلسطين المحتلة
الجريدة الورقية