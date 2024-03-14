مقتل ضابط إسرائيلى في عملية طعن جنوب فلسطين المحتلة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ضابط إسرائيلى جريح في عملية الطعن في "بيت كاما" متأثراً بإصابته، ومازال عدد من المستوطنين آخرين إصابتهم خطيرة ، ومقتل منفذ عملية الطعن.

ودعت وسائل عبرية الإسرائيليين القاطنين في البلدات المحاذية لمكان عملية الطعن في "بيت كاما" للدخول إلى منازلهم.

وكانت ذكرت مصادر عبرية، أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في مستوطنة "بيت كاما" جنوب فلسطين المحتلة.

وأضافت المصادر أن عملية الطعن حدثت في مستوطنة "بيت كاما" جنوب كريات جات بفلسطين المحتلة.

أسفر عن عملية الطعن إصابة 3 مستوطنين في "بيت كاما" جنوب كريات جات.

على جانب آخر، قطعت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية "USCIRF" زيارتها الرسمية إلى السعودية، وعادت إلى الولايات المتحدة، بعد أن طلبت سلطات المملكة من رئيس اللجنة، الحاخام أبراهام كوبر، إزالة غطاء الرأس الخاص بالديانة اليهودية "الكيباه" أو القلنسوة، أثناء زيارتهم موقع الدرعية للتراث العالمي.

وحسب يورونيوز، وفقاً لبيان اللجنة الأمريكية، يوم الإثنين، فإنّ الزيارة جاءت بناءً على دعوة تلقتها بقيادة كوبر، للقيام بجولة في الموقع، في الخامس من مارس، كجزء من زيارة رسمية إلى المملكة بدأت في 3 مارس.

وفي حوالي ثلث الطريق عبر القرية، سلم مسؤول سعودي هاتفًا إلى كوبر، حيث طلب منه أحد المسؤولين أن يخلع القلنسوة، فرفض كوبر ووافقت بقية المجموعة على قطع الزيارة بسبب الطلب.

وأضاف البيان: "أشار الرئيس كوبر إلى أنه لا يسعى إلى أي مواجهة أو استفزاز، ولكن باعتباره يهودياً ملتزماً لا يمكنه الامتثال لطلب إزالة الكيباه التي يرتديها".

ولا يزال عرض أي رموز دينية غير الرموز الإسلامية، يعتبر جريمة في المملكة العربية المتحدة.