الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي يثمن الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية

السيسي
السيسي

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأوضاع في قطاع غزة.

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السيسي: مصر تحذر من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة مستحيلة في غزة

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نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء مملكة هولندا

الرئيس السيسي

وثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة.

وزير خارجية إسبانيا 

وأكد الرئيس السيسي ووزير خارجية إسبانيا رفضهما التصعيد العسكري في قطاع غزة ويحذران من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة.

كما أكدا رفضهما جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

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