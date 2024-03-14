الألياف والدهون الصحية تحسن صحة الكبد.. خبيرة تغذية توضح

صرحت خبيرة التغذية ستارودوبتسيفا أن تناول بعض الأطعمة كجزء من نظام غذائي صحي له تأثير مفيد على عمليات إزالة السموم من الكبد وتدفق الصفراء.

قالت الأخصائية، لتحسين حالة هذا العضو، عليك شرب كمية كافية من الماء النظيف، دون استبداله بأي مشروبات أخرى. ونصح الخبير بشربه دافئا، ومن المستحيل تحسين وظائف الكبد إذا كان الشخص لا يشرب كمية كافية من الماء. من المستحسن ألا تزيد درجة حرارة السائل الذي تشربه عن 50 درجة ولا تقل عن 40 درجة.

بالإضافة إلى مياه الشرب النظيفة، تعمل الدهون الصحية، مثل أوميجا 3، على تحسين صحة الكبد، ولكي يحصل الجسم على هذه الدهون الصحية، بضرورة إدراج الزيوت الطبيعية المعصورة على البارد في النظام الغذائي بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتخلى عن السمن أو السمن وكذلك الزبدة عالية الجودة - باعتدال وتمنع أحماضها الدهنية ارتفاع نسبة الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنتجات فيتامينات مهمة تدعم الأداء النشط للجهاز.

وحذرت خبيرة التغذية من أنه بدون الدهون لن يحدث تدفق الصفراء بشكل صحيح، وهذا سيؤثر بشكل كبير على صحة الكبد.

وأضافت أنه من المهم أيضًا استهلاك كمية كافية من الألياف وبفضل وجوده في الغذاء، يتم تطبيع حركية الأمعاء، مما له تأثير جيد على نشاط المرارة، على عمليات إنتاج وإزالة الصفراء. الخضار والفواكه والفواكه المجففة غنية بشكل خاص بالألياف.

كما أن تناول أنواع مختلفة من الملفوف يساعد على تحسين صحة الكبد، حيث أنه يحفز إنتاج الإنزيمات اللازمة لإزالة السموم من العضو كما أن شرب عصير الشمندر له تأثير جيد على الكبد.