الآلاف يؤدون صلاة التراويح مع الدروس الدينية بمساجد الفيوم

أدى الآلاف من أبناء محافظة الفيوم صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان المبارك، بحضور نخبة من أئمة الأوقاف والعلماء بمساجد المحافظة.

وخلال صلاة التراويح تحدث العلماء عن فضائل الشهر الكريم، وذلك في إطار جهود مديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي، وضمن البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر".

خطب دينية حول فضل الصيام خلال صلاة التراويح بمساجد الفيوم

وشهد مسجد المنتزه بمدينة الفيوم حضور المئات من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، والإستماع إلى الخطب الدينية التي يقدمها الأئمة والعلماء، حول فضائل شهر رمضان المبارك، وفضل الصيام.

وأوضح العلماء، خلال صلاة التراويح أن الصيام من أهم أسباب قبول الدعوات، ومن هنا حثّ النبي صلى الله عليه وسلم، الصائم على الدعاء قبل فطره، فقال: (لِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ)، فعلى العبد أن يتذكر وهو صائم قربه من الله تعالى، وأن دعاءه في هذه اللحظات مستجاب، فيلجأ إلى الله تعالى بالدعاء لنفسه فيما يريده من مرغوبات الدنيا والآخرة، ولا ينسى إخوانه المؤمنين فيدعو لعباد الله تعالى لعل الله تعالى أن يستجيب له ،قال تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}.

وذكر العلماء، أن النبي كان لا يترك الدعاء قبل الإفطار، فقد كان يقول:((اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظَّمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله)). وكان يقول كذلك: ((اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ شيء أن تغفر لي))، موضحين أن رمضان شهر مكارم الأخلاق وقد علمنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك وحثنا عليه فقال: "الصوم جُنة" أي وقاية من عذاب الله يوم القيامة إن شاء الله، ووقاية من المعاصي، ووقاية من سيئ الأخلاق، يقول (صلى الله عليه وسلم) : " الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ"، فالصوم، يقوي العزيمة، ويضبط السلوك ويقوِّم أخلاق صاحبه.

وكانت مديري الأوقا بالفيو برئاس الدكتو محمو الشيمي وكيل الوزارة، قد قامت بتنفيذ حملة للنظافة والتطهير بالمساجد ودورات المياه، استعدادًا لأستقبال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد حضور الآلاف لآداء صلاتي العشاء والتراويح.