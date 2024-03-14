مسلسل سر إلهي|روجينا تتصدر تريند رقم 1 عبر أكس بعد الحلقة 4

تصدرت النجمة روجينا، التريند أول عبر موقع التغريدات القصيرة إكس (تويتر سابقا)، بعد أدائها العظيم خلال أحداث الحلقة الرابعة بمسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز، حيث اشعلت روجينا، السوشيال ميديا، بأدائها العالي، واستطاعت أن تخطف قلوب جمهورها وتنال تعاطفهم لما تتعرض له من قسوة الحياة، وصدماتها، لتكون الحلقة الرابعة بمثابة صدمة كبيرة، تخلع قلوب المشاهدين، بعد وفاة ابنتها الوحيدة سلمي (سيليا) ابنتها الوحيدة من سعد (محمد ثروت) ودفنها في مشهد يخلع القلوب.



وشهدت الحلقة صدمة كبيرة للمشاهدين بوفاة ابنة نصرة روجينا الوحيدة، وقيام مأمون السجن بإعطائها يوم خروج لحضور دفتها،وقدمت روجينا مشهد رائعة خلع القلوب بدون صراخ او صوت العالي، ولكنها انهارت بالدموع وعدم استطاعتها الوقف على قدميها في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "سرإلهي".

روجينا



رؤوف عبد العزيز، استطاع من خلال هذا المشهد أن يضع بصمة إخراجية مختلف، جعل روجينا تبتعد تماما عن فكرة الصراخ والنواح، بل تعتمد على تعبيرات وجهها وصدمتها من هول الواقعة عليها وتوصل كل مشاعرها وأحاسيسها للمشاهدين من تعبيرات عينها ووجهها وحركات جسمها، نظرا لكون طبيعة شخصية نصرة، من نوعية البشر التي تحزن بشكل داخلي أكثر، هذا إلي جانب انه قدم من خلال المشهد بصمة إخراجية متفردة من خلال الكادرات وتوظيف الموسيقى التصويرية بشكل يلائم الحدث الدامي، فضلا عن مشاهد الألم والحزن ومنظر المقابر الذي جاء معبرا عن سياق الأحداث بشكل متميز.



كما سيطرة حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير التي تعرضت نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.



وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا من المخرج رؤوف عبد العزيز بعودة قوة وجبروت شخصية الدكتورة حور التي تقدمها روجينا في مسلسل "انحراف" الذي عرض في رمضان 2021، وكان من أبرز التعليقات :"بنطلب من المخرج رؤوف عبد العزيز شخصية الدكتورة حور ضيفة شرف بمسلسل سرالهي لمدة ربع ساعة حتى تخلص الأمور بطريقتها"، كما انهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا لشخصية نصرة:" هناك في زحمة الأعمال الدرامية سر الهي يخطف القلوب قبل الانظار فما ان تلبث أن تنسى ملامح رياكشن أبدعت فيه روجينا حتى يمزق قلبك رياكشن أخر أي إبداع تنقشين ولاي رياكشن سوف نصفق ، روجينا شابو، انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد،المسلسل ده روعه، عظيم يا فنانة ، مسلسل روعه"، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالعمل وكل ابطالة.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.