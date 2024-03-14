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الخميس 14 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من سيارة بشبين الكوم في المنوفية

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت  وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا تعليقا مدعوما بصور ادعت خلاله صاحبة الحساب قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملك زوجها بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية.

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إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

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إصابة 10 أشخاص في حادث سير بالمنيا

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنوفية من زوج الشاكية (تاجر منظفات) بتضرره من قيام شخص مجهول بمغافلته وسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة خاصته حال قيامه بتسليم بضاعة لإحدى المحلات التجارية .. على الفور أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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