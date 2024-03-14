إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

تعرض شخصان، اليوم الخميس، للإصابة في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بين عائلتين في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

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وكانت مديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بسبب خلافات بين عائلتين بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وتم السيطرة على المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين المستشفي.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.