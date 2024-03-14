اكتشاف سبب جديد للإصابة بالنوبة القلبية

أثبتت دراسة حديثة أن وجود جزيئات بلاستيكية صغيرة داخل الشرايين المسدودة يسبب حدوث نوبة قلبية مفاجئة.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، خلصت نتائج الدراسة الى أن المواد البلاستيكية الدقيقة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والوفاة.

وحسبما اكد العلماء، يتم استخدام البولي إيثيلين والبولي فينيل كلورايد، بأشكالهما المختلفة، في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك إنتاج حاويات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وأنابيب المياه".

النوبة القلبية

كما وجدوا أن المرضى الذين لديهم جزيئات بلاستيكية في لويحة الشريان السباتي، يعانون من ارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة خلال السنوات الثلاث المقبلة من حياتهم، بعد أخذ عوامل الخطر الأخرى للأفراد في الاعتبار.

كما ترتفع مستويات البروتينات الالتهابية في دمائهم، والتي تلعب دورا في تصلب الشرايين وفشل القلب.

وقال الدكتور رافاييل مارفيلا، المعد الأول للدراسة: "ستؤثر بياناتنا بشكل كبير على صحة القلب والأوعية الدموية إذا تم تأكيدها، لأننا لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا ضد التلوث البلاستيكي".

وفي حين أن الدراية لا يمكن أن تثبت أن البلاستيك تسبب في آثار سلبية على المرضى، إلا أنها أول دراسة تربط الجزيئات الصغيرة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البشر.