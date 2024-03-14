البيت الأبيض يندد بالتعنت الإسرائيلي بشأن مساعدات غزة

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن إسرائيل لا تبذل جهودا كافية لزيادة تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي حول عمل البوابة 96 لإدخال المساعدات لغزة: "نعتبر ذلك الحد الأدنى من المساعدات التي تمر عبر البوابة 96 حتى الآن".

وأضاف كيربي أنه "في المعابر الأخرى، كان هناك بعض التحسن، ولكن من المبكر معرفة ما إذا كان الإسرائيليون ملتزمون بتحسين تدفق المساعدة. ولكن مرة أخرى، في المجمل فقط، لا يتم الدخول بشكل كافٍ".

وعندما سُئل عن سبب عدم دخول المساعدات إلى البوابة 96 بين عشية وضحاها، قال كيربي: "إننا نرى عدم بذل الجانب الإسرائيلي لجهد كبير لزيادة تدفقها".

وفي وقت سابق، صرحت، سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأن "إيصال المساعدات جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا لأنه السبيل الوحيد للوفاء بالحجم الهائل للاحتياجات لسكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".

ونقل موقع الأمم المتحدة عن المسؤولة، قولها إن "الإسقاط الجوي للمساعدات يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة، وشهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنه قطرة في محيط، وأبعد عن أن يكون كافيا، إنه مهم ولكنه يبقى متواضعا للغاية".

جاءت تصريحات كاخ، عقب مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع منها إلى إحاطة عن جهودها، التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.