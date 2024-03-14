مصر تواصل الإسقاط الجوي اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بالتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة فى عمليات الإسقاط الجوي عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والإحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جواً بشمال قطاع غزة ، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى .





يأتى ذلك إستمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والإحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة .

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة



