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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ8 مايو مراعاة لأعياد المسيحيين

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024. 

ووجه وزير التربية والتعليم بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 بدلا من 4 مايو 2024. 

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 23 مايو 2024 كما هو مقرر لها من قبل. 

ويأتي تأجيل موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما تؤكد الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.

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