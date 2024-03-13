حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية (شاهد)

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، حقيقة تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2024، لافتًا إلى أنه تم تعديل مواعيد الامتحانات فقط.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضاف خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع 10 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن امتحانات المواد التي تضاف للمجموع، تبدأ 20 يونيو، وتستغرق وقتًا ما بين شهر إلى شهرين.

المدارس بها 25 مليون طالب وطالبة

وأشار المتخصص في الشأن التعليمي، إلى أن المدارس بها 25 مليون طالب وطالبة، موضحًا أن هذه الأعداد تحتاج إلى بنية تحتية قوية في المدارس وخدمات وجودة عالية.

ونوه إلى أن امتحانات الثانوية العامة هي الأهم ورقم واحد في مصر، وليس امتحانات الشهادة الإعدادية التي تختلف من محافظة إلى أخرى.



