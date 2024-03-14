مصطفى كامل يرد على اتهامه ببيع قضية حلمي بكر (فيديو)

رد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على اتهامه ببيع التفريط في قضية الملحن الراحل حلمي بكر، قائلا: "عيب أبيع إيه؟!، القضية في إيد صاحبها، وهم ابنه وأسرته".

وأضاف خلال حواره مع برنامج "العرافة"، الذي يعرض على قناة "النهار"، اليوم الخميس: "أنأى بنفسي عن هذا الأمر، فهناك صاحب أصيل للقضية، وهو ابنه وأسرته وأشقائه، وعندما يُطلب منا أمر ما فإننا سنتدخل".

رد مصطفى كامل على هجوم طارق الشناوي

وعن هجوم الناقد الفني طارق الشناوي عليه وتصريحه بأنه لم يتعلم الدرس بسبب دفاع مصطفى كامل عن مصطفى قمر عندما سب طارق الشناوي، أوضح: “وصفني بأني النقيب العشوائي، وهذا الأمر شرف لي”.

وتابع: "وصف الناس لي بأي صفة مخالفة لما يتحدث به طارق الشناوي عني شرف كبير لي، وعلى المستوى الفني، أتمنى ألا يكون لي أي علاقة بطارق الشناوي بسبب كل ما يفعله ضدي وضد زملائي في الوسط الفني".