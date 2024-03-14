الخميس 14/مارس/2024 - 08:44 م 3/14/2024 8:44:49 PM

أمريكا مهد الظلم والطغيان التى تدعم الكيان الصهيونى بكل قوة بالمال والسلاح لتضمن تفوقها على كل العرب وما حدث أخيرًا من مد إسرائيل بأحدث الأسلحة وبدعم مالى أكثر من أربعين مليون دولار لدعم اسرائيل ضد الحرب الظالمة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة لحرق الأخضر واليابس لشعب بائس فقير أمام جبروت الآلة العسكرية الأمريكية الصهيونية ثم تتحول أمريكا إلى راعية الإنسانية وحقوق الإنسان لإقامة ميناء لتقديم المساعدة الإنسانية لشعب فلسطين المحتلة فى غزة ما هذه الانسانية ما هذه الرحمة هل تشفق قلوب الإدارة الأمريكية وهى ترى آلاف الجثث من جراء القصف الاسرائيلى بسلاح أمريكى ثم هذا الميناء هو احتلال أمريكى لعمل قاعدة عسكرية لأمريكا لتهديد المنطقة ما هذه السذاجة ايها الامريكان أن افعالكم ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ولكن لن تهنئوا بأفعالكم القذرة وأن الله سريع العقاب بما كسبت أيديكم أن الأرواح التى أزهقت على أيديكم ستظل تلعنكم حتى يوم الحساب أن كيدكم سيرد إلى حناجركم بما فعلتم والله أكبر فوق كيد المعتدى.