ميلاد مصطفى كامل وأول لواء في الإسلام.. أحداث وقعت في الرابع من رمضان

شهد اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم العديد من الأحداث والوقائع التي تنوعت ما بين الانتصارات الإسلامية منها انتصار الظاهر بيبرس على الفرنجة وأيضًا ميلاد بعض الشخصيات التاريخية منها الزعيم مصطفى كامل، وغيرها من الاحداث التي خلدها التاريخ.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الأحداث التي وقعت في الرابع من رمضان:

انتصار الظاهر بيبرس على الفرنجة

شهد اليوم الرابع من شهر رمضان عام 660 هجريًا انتصار الظاهر بيبرس على الفرنجة في إمارة أنطاكية، وتمكن السيطرة على الدولة المملوكية في مصر وذلك بعد مقتل قطز، حيث زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكية الواقعة تحت سيطرة الصليبيين مدة 75 عامًا، وفرض عليها الحصار إلى أن استسلم الصليبيون، وحقق انتصارًا كبيرًا.

أول لواء في الإسلام

كما شهد اليوم الرابع من شهر رمضان عام 623 ميلادية، عقد رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أّل لواء لحمزة بن عبد المطلب "سيَّدِ الشهداء" على رأس ثلاثين رجلاً من المهاجرين، لاعتراض عير لقريش التى كانت بقيادة أبى جهل على رأس ثلاثمائة رجل، إلا أنه لم يقع بينهما قتال ولا مواجهة.

ميلاد الزعيم مصطفى كامل

وفي الرابع من شهر رمضان الكريم عام 1264هـجريًا الموافق 4 أغسطس 1847م وُلد الزعيم المصري مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطني في مصر، حيث كان من المطالبين باستقلال مصر، وعمل دستور يكفل الرقابة البرلمانية على الحكومة، ونشر التعليم، وبث الشعور الوطنى.

فتح بلجراد

وشهد اليوم الرابع من شهر رمضان عام 927 هـجريًا نجاح السلطان العثماني، سليمان باشا القانوني، في فتح مدينة بلجراد، التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، حيث حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاثة مرات.