فيفي عبده تستنكر وصف الرقص بالحرام: مهنة محترمة وربنا عالم بشقايا وتعبي

ردت الفنانة فيفي عبده على سخرية البعض من تصريحاتها السابقة بأن “فلوس الرقص ليست حرام وهي أدت 37 عمرة و5 مرات مناسك الحج”.

وعقبت: اللي يقول حرام وحلال أنا لا أفهم في السياسة ولا في الدين أعرفه خالص اللي يفتي في دي الناس بتوع الدين مش أنا، هو دلوقتي كل واحد عايز يحكم على التاني بمزاجه كل واحد عين نفسه قاضيا، ده شيء بتاع ربنا مش بتاع العبد”.



وأكملت خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس:“ حرام ولا حلال دي مهنة زي المهن كلها بتعب وبشقي وبروح ربنا اللي عالم بيا ازاي الواحد بيروح يلقف من الشغل”.



وكشفت، سبب بوحها بأداء هذا العدد الكبير من أداء المناسك سواء عمرة أو حج رغم اعتباره من الأسرار:“ اللي خلاني أقوله كثر الظلم اللي أنا ألاقيه من الناس، عايزة أقول لهم إن أنا متجهة لربي -سبحانه وتعالى- من 37 سنة بروح شهر رمضان ده بالنسبة لي سكة والتاني سكتي ربنا هو اللي يهديني المكافأة مش العبد”،

واستطردت:“ هو الرقص حرام ولا حلال كأن أنا اللي اخترعته، أنا مالي أنا طلعت لقيت فيه رقص مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية”.

وقالت:“ لما رحت عمرة مفكرتش في الفلوس هل هي حرام أم حلال دا سيبته للدين، وعملت عمرة كأي مسلم".