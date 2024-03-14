تفعيل مبادرة 100 مليون شجرة بمشاركة مدرسة" نبوية موسي" الثانوية بنات بالإسكندرية

قامت الدكتورة رحاب جابر مدير عام إدارة وسط التعليمية، بمشاركة المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، ترافقها بالاشتراك في فاعليات زراعة 75 شجرة مثمرة بمدرسة نبويه موسي الثانويه بنات تفعيلا للمبادرة الرئاسية.

يأتي ذلك في إطار أعمال زراعة الأشجار داخل المدارس لتلحق بغيرها من المؤسسات والهيئات الحكومية تأسيسا لمبدأأهمية الإعتناء بالأشجار المثمرة وزراعتها بالمدارس

حيث تم اليوم التنسيق بمعرفة إدارة الاتصال السياسى بالحي وإدارة العلاقات العامة مع إدارة الأنشطة التربوية بإدارة وسط التعليمية لزراعة ٧٥ شجرة مثمرة بمدرسه نبوية موسي الثانويه التجربية بنات.



وشاركت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والدكتورة رحاب جابر الطالبات في زراعة الاشجار المثمرة كالتوت النعماني ،الزيتون،الليمون ،والاكاسيا ،مشددة علي اهمية رفع كفاءة الحدائق بالمدارس وزيادة المسطحات الخضراء و أعمال النظافة والإضاءة العامة داخل و خارج المدراس. وجاري العمل.