طب الأسنان بجامعة الإسكندرية الأهلية تحتفل باليوم العالمى لصحة الفم والأسنان

قام برنامج طب الأسنان جامعة الاسكندرية الأهلية، بالتعاون مع كلية طب الأسنان، بالاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذى يوافق 20 مارس الجارى، وذلك بتنظيم يوم للتوعية بصحة الفم والعناية بالأسنان لطلاب الجامعة الأهلية بأبيس شارك فيها حوالى 600 طالب من طلاب الجامعة الأهلية. تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف وتوجيه الدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي على جامعة الإسكندرية الأهلية،



وشارك طلبة برنامج طب الأسنان فى تنظيم اليوم، وقامت مجموعة من الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية بعرض المادة العلمية للطلاب، كما تم توزيع بعض العينات من فرش و معجون الأسنان للمشاركين.

