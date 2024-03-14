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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بسيارتها الفارهة.. مغنية راب شهيرة تروج لألبومها بطريقة مبتكرة (شاهد)

مغنية الراب الروسية
مغنية الراب الروسية المثيرة إنستاسامكا داريا زوتيفا

زينت مغنية الراب الروسية المثيرة إنستاسامكا داريا زوتيفا، سيارتها بصورتها الشخصية في محاولة منها للفت الانتباه إلى صدور ألبومها الجديد بطريقة غير معتادة. 

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جاء ذلك في مقطع فيديو منشور في قناة Jetcar على "يوتيوب". 


ويشار إلى أن المغنية اتصلت بمركز "الديتالنغ" لطبع صورتها على سيارتها الشخصية من نوع "مرسيدس بنز" الفئة V، وطلبت النجمة وضع صورتها على جانب أبواب السيارة وعلى غطاء المحرك. 


 مغنية الراب إنستاسامكا

وقالت: "تماما، هذا ما أردته. وأهم شيء بالنسبة لي هو أن الباب لم يفتح في منتصف وجهي". 
وبالإضافة إلى ذلك، فعند فتح الباب الأمامي يظهر الآن ضوء خاص على شكل اسم الألبوم الجديد للمغنية. 
يذكر أن مغنية الراب إنستاسامكا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها لاجتياز امتحان الثانوية العامة الموحد والالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي عام 2024

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