الخليج السعودي يبعث رسالة لـ النصر بعد الاعلان عن قرعة نصف نهائي الكأس



أكد جاسم المسكين، ممثل نادي الخليج، أنه توقع مواجهة النصر، قبل إجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وأسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024)، عن مواجهة بين النصر ضد الخليج، على ملعب الأول بارك، في الدور نصف النهائي من البطولة.



وقال المسكين، خلال تصريحات لفضائية SSC، "نحن اليوم نستحق التواجد في هذا الدور، والفرق الأربعة وصلت باستحقاق وجدارة. وصول الخليج تاريخي ونسعى للحفاظ على فرصتنا والقتال حتى النهاية".



وتابع "كان طموحنا منذ البداية هو الوصول لأبعد مدى في الكأس الغالية، وأقول لجماهير الخليج (الوعد في مباراة نصف النهائي)".



ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد الخليج، إلى المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الفائز من الاتحاد ضد الهلال.



ويحصل الفريق الفائز على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، كما يضمن مقعدًا في كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا 2 خلال موسم 2024-2025.