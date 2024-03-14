المشدد 3 سنوات لمدانٍ بالاتجار في الحشيش بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، حُكما بمُعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الحشيش والميثامفيتامين.

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وشمل الحكم مُعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح، و"ا.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين دائرة المركز وترويجه على عملائهما من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح بحوزة المتهم الأول، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب حكماً بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر

وكانت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة استخدمت الأطفال الأشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،والأطفال الأشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بإرغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الأول للثالث.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا إصابة كل من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة.

وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالإضافة إلى أنها استخدمت حدًا يقل عن ثمانية عشر عاما في أعمال التسول.

الشاهد الأول نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والإقامة بأحد شوارع البساتين وإجبار الأطفال على استجداء المارة والتسول وإرغام الأطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب.

الشاهد الثاني ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الأطفال في أعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقومان بعبور الطريق وتبين انهما أطفال المتهمة