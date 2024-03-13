أول تعليق من النصر السعودي على قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024)، عن مواجهة بين النصر ضد الخليج، على ملعب الأول بارك، في الدور نصف النهائي.



كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، المدير الرياضي بنادي النصر، وممثل النادي، عن رأيه إزاء نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وقال سالازار، خلال تصريحات لفضائية SSC، "نحن جاهزون لأي مواجهة، ونحترم الخليج الذي يقدم كرة جميلة مع المدرب بيدرو إيمانويل، ومباريات الكئوس دائمًا ما تكون مختلفة وصعبة في كل مواجهة".



ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد الخليج، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليواجه الفائز من الاتحاد ضد الهلال.



ويحصل الفريق المتوج بلقب كأس الملك على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، كما يضمن مقعدًا في كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا 2 خلال موسم 2024-2025.



وكان النصر قد توج بلقب كأس الملك 6 مرات في تاريخه، كان آخرها في نسخة 1990، بينما لم يتوج العالمي باللقب منذ إطلاق المسمى الحديث لكأس خادم الحرمين الشريفين.



في المقابل، تأهل الخليج إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لنصف نهائي البطولة، للمرة الأولى في تاريخه.