علي جمعة يجيب عن أسئلة الأطفال: "من خلق ربنا"؟ فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن هناك أسئلة تجول في خواطر الصغار والكبار، بعضها يسبب الحيرة وبعضها الآخر يسبب الاطمئنان والأمن، لافتًا إلى أن من ضمن هذه القضايا هي قضية الإله، من خلق الكون؟، وكيف خلق الكون؟، ومتى خلق الكون؟، ومن هو الله؟، وما هي صفاته جل وعلا؟.

وأجاب “ جمعة” خلال تقديمه برنامج “نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم السبت، عن سؤال أحد الأطفال : “مين اللي خلق ربنا؟”.

وقال: "ربنا خارج الزمان، لو كان فى حد خلقه كان هيبقى فى زمان، مفيش حد خلقه"، مستطردا: "ده لو كان فيه حد خلقه يبقى كان فيه زمان وحد قبليه، وطالما فيه تغير يبقى فيه زمان، حتى لو مليارات السنين.. مقدرش أقول مين اللى خلقه لأن مفيش حد خلقه.. أومال هو هنا على طول؟.. أيوه.. لأنه مفيش زمان، ومحدش بيعد ومحدش بيقول إنت عمرك يا رب مليون سنة، لأنه سبحانه وتعالى خارج الزمان".

وخلال الحلقة وجهت طفلة سؤالا للدكتور جمعة حول أسباب عدم رؤيتنا لله سبحانه وتعالى، ليرد عليها:" هل احنا بنشوف أمواج الرادار؟ .. هل نرى تيار الكهرباء؟ .. هل نرى أشعة إكس؟ .. فيه حاجات مبنشوفهاش، الإنسان يرن بعينه والشبكية والضوء ينعكس على الحاجة، طيب فين الضوء اللي هينعكس على ربنا؟ .. ربنا خارج الدايرة الكونية فلا يمكن أن يراه أحد، ولو دخل الدايرة هيبقا مخلوق لأن كل اللى في الدايرة مخلوقين وربنا مش مخلوق ولا يمكن أن يكون كذلك..ربنا سبحانه وتعالى خارج الدائرة الكونية، ولذلك لا يستطيع أحد رؤيته، ولكن يوم القيامة هنروح الجنة ونبقا على طرف الدائرة ساعتها نرى الله، طيب إزاى؟ منعرفش مقلناش لأنها مسائل متعلقة بتكوين الإنسان يوم القيامة".

وواصل جمعة: “هذه الدائرة أخبرنا الله سبحانه وتعالي أن على رأسها العرش، وهو أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فالعرش مثل السقف تحته الجنة التي يعطيها للمؤمنين الطيبين الذين فعلوا الخير، وتحته النار التي يهدد بها العصاه الظالمين المفسدين الذين قتلوا الناس وأخرجوهم من ديارهم، والذين اعتدوا على الأموال والأعراض”.