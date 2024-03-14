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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة يجيب على طفل سأله عن عمر الله عز وجل ( فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

 

 

حرص الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، على الإجابة على عدد من أسئلة الأطفال طلاب المدارس الواردة إليه بشأن الله – عز وجل – وسبب عدم رؤية الخلق له وعمره.

 

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وقال “ جمعة” خلال تقديمه برنامج  “نور الدين”، المذاع عبر فضائية “الأولى”، اليوم الخميس، إن :"في حد يقول لي هو ربنا خلقنا أومال مين اللي خلق ربنا؟ أرد عليه وأقول له محدش؛ لأنه خارج الزمان"، مستطردا:"مقدرش أقول مين اللي خلق ربنا، مفيش حد خلق ربنا، مفيش حد بيعد، محدش بيقول له أنت عمرك يا رب دلوقتي مليون أو 2 مليون".

 

بينما قام أحد  الأطفال بسؤال جمعة، مفاده: “ربنا عنده كام سنة؟”، ليرد عليه: “ربنا معندوش أي سنة لأن مفيش عد"، لافتا إلى أن الله موجود طول الوقت؛ لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، لا بداية له ولا نهاية له، قائلًا إن “الله ليس له عمر لأنه ليس حوله زمن”.

وواصل جمعة : “محدش بيعرف يعد لأن مفيش زمن أو ساعات أو دوران للأرض حول نفسها، عدم وجود الزمان يخلينا نقول مينفعش السؤال ده، الله مختلف عننا، أنت وأنا نعد السنين، أنا عندي 72 سنة يعني أنا جدو وأنت عندك 8”.

 

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