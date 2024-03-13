علي جمعة: الاختلاط يجوز بشرط النية الطيبة وحب الولد للبنت بدون عفاف إثم

توجهت طالبة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حول حكم الاختلاط والهزار بين الأولاد والبنات؟.

وقالت: "ولد وبنت وأصدقاء بيخرجوا مع بعض وبيختلطوا وبيهزروا وبيلعبوا مع بعض فهل ده حرام".

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: "طالما مفيش نية سيئة فى أى حد فيهم، فالاختلاط ليس حراما، والبشرية كلها لم يكن فيها اختلاط، والبدو لا يمكن أن يكون فيهم تحرش أو هذا الكلام".

العفاف في الحب

توجهت طالبة أخرى بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، حول وجود علاقة حب ليس بها عفاف فهل يأثم عليها؟.

وأجاب جمعة: "نعم يأثم، حتى لو اتجوزوا، من بداية العقد هيزول الإثم وقبل العقد هيفضل الإثم". فيما سألت طالبة أخرى، هل ينفع أقابل شاب وبيكلمنى فى الحب هل كده حرام ولا حلال؟. فقاطعها الشيخ على جمعة: "هل فى عفاف ولا مفيش، يعنى خرجوا مع بعض ومسك إيديها وسبل لها بعينه يبقى كده مفيش عفاف".

فردت الطالبة: "بس الأهل عارفين، ومفيش تلامس، يبقي كده الحب حرام؟"، فرد الشيخ عليها: "طالما مفيش عفاف حتى لو الأهل عارفين يبقى كده ممنوع، وهتبقى آثمة لو استمرت فى هذه العلاقة".

التمسك بالعفاف

وأكد جمعة أن أصل علاقة الصداقة بين الولد والبنت هو العفاف، لافتا إلى أن الشرع أباح الصداقة بعدة شروط.

وأوضح: "العفاف كلمة ضد الابتزال والفحش والانحراف، هى كلمة جامعة فى اللغة العربية تعنى شيئا من الصفاء والشهامة، نسميها فى الأخلاق بالمعاني العليا، وهى التى تجعل الانسان إنسانا".

وتابع: "البنت هي الأكثر ضعفا في العلاقة مع الرجل، فإذا فشلت هذه العلاقة فإن البنت هي الطرف الأكثر خسارة، ولذلك يتوجه خطابنا إلى البنات لتكون أكثر حرصا في هذه العلاقة، وكوني أكثر تمسكا بقضية العفاف، وكوني أكثر حذرا في هذه العلاقة، لتكون متوازنة وأن تسير على حدود رضا الله سبحانه وتعالي".





