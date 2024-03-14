حملات للنظافة العامة وصيانة الإنارة بمركز أبشواي في الفيوم

تابع المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، أعمال منظومة النظافة العامة بالمدينة والقرى، وأعمال صيانة كشافات الإنارة وزراعة الأشجار بدائرة المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية للأعمال اليومية والإهتمام بمنظومة النظافة العامة بالقرى والمراكز.

رئيس مركز أبشواي يتفقد أعمال النظافة العامة بالطرق والشوارع

خلال ذلك تابع رئيس المركز أعمال نقل القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وإفراغ صناديق القمامة بنقطة التجميع ونقلها أولا بأول إلي المقلب العمومي، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع العامة والفرعية على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، فضلاً عن رفع وإزالة الأتربة من الشوارع العامة وبجوار البلدورات بالطريق السياحي أبشواي الفيوم بالوحدة المحلية بسنرو بحضور المهندسة شاهيناز رجب رئيسة القرية، وتفقد رئيس مركز ومدينة أبشواي، أعمال النظافة بمناطق التطوير وكورنيش بحيرة قارون بنطاق الوحدة المحلية بقرية شكشوك، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن محمد رئيس القرية، وفي الوحدة المحلية بقرية النصارية، وجه رئيس المركز برفع الأتربة ونظافة وغسيل البلدورات بالشوارع الرئيسية والطرق الرابطة بين القرى، وتابع الأعمال الجارية ضمن منظومة النظافة بحضور المهندس عاشور حبشي رئيس القرية.

وفي السياق نفسه تابع رئيس مركز ومدينة أبشواي أعمال ري وتهذيب الأشجار بالوحدة المحلية بقرية الخالدية بحضور المحاسب محمد ميهوب رئيس القرية، بالإضافة إلى متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع العامة والرئيسية ومنطقة المدارس بالوحدة المحلية بقرية العجميين بحضور المهندسة هيام محمد رئيسة الوحدة المحلية بالقرية.

ووجه رئيس المركز بتكثيف أعمال النظافة بالطريق العام والطريق السياحي ومدخل القرية بالوحدة المحلية بقرية ابو شنب، وذلك خلال المرور اليومي بالقرية بحضور المهندس رفعت ماهر سكرتير عام الوحدة والقائم بأعمال رئيس القرية، وكذلك تنفيذ حملة النظافة الشاملة الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية بالوحدة المحلية بقرية ابوكساه ومتابعة أعمال الجمع السكني للقمامة وأعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة العامة بحضور المهندس محمد عيد رئيس الوحدة المحلية بأبوكساه.

وقامت الوحدة المحلية بقرية طبهار بتنفيذ حملة نظافة شاملة ومسح الطرق الرئيسية بالوحدة المحلية بطبهار فضلاً عن تسليك سدة ببحر أبو الحد بمنطقة أبو شوشة بالتعاون مع هندسة الري بمركز أبشواي ورفع ناتج التطهير خارج الكتلة السكنية، وذلك بحضور المهندس محمود زايد رئيس القرية.