القضية السكانية من منظور اسلامى ندوة بمدينة الحسنة بوسط سيناء

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة ندوة توعوية تحت عنوان، " القضية السكانية من منظور اسلامى " بمجلس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء



وقالت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمجلس ومدينة الحسنة ان الندوة ناقشت نظرة الإسلام للقضية السكانية ، تاثيرها المباشر على التوازن بين النمو السكانى، النمو الاقتصادى ، على نصيب الفرد من الخدمات التى تقدمها الدولة كما تم مناقشة البطالة ، طرق توفير فرص عمل للشباب ، الادمان، آثاره على الفرد والمجتمع ، اضار الزواج المبكر ، ختان الاناث ، الصحة الانجابية، التفاهم الاسري ، التثقيف الصحى للمقبلين على الزواج، المتزوجين حديثا ، غلاء المهور ، العنوسة ، غيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقضية السكانية

ومن جانبها قالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان الندوة عقدت ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالازهر ، الأوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، غيرها من الجهات ذات الصلة



واضافت احمد ان الندوة عقدت بتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تعليمات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ان تلك الندوات تأتى ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها على الخطط التنموية التى تضعها الدولة ، توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بايجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية



ولفت خالد عبدالحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة الحسنة ، حاضر فيها الشيخ سيد احمد على الباشا مدير إدارة الاوقاف بمدينة الحسنة تحت اشراف مرزوق رزيق سالم رئيس مجلس و مدينة الحسنة ، حضور سكرتيرى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الخسنة ، مديرى الادارات بالديوان العام بمدينة الحسنة ، عددا من العاملين ، اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة ، عددا من مسقين السكان فى حضور جمهور من الشباب