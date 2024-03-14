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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" حتي 31 مارس 2024. 

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

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وأشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن مد موعد التقدم في برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" جاء في ضوء الإقبال الشديد من رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين، وحرص الأكاديمية على مشاركة أكبر عدد من رواد الأعمال والمبتكرين. 

وأكدت رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" يهدف إلى تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية؛ تحقيقًا لهدف الاقتصاد المعرفي. 

التقديم ببرنامج الحاضنات التكنولوجية 

ودعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جميع المهتمين ببرنامج الحاضنات التكنولوجية إلى ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/intilac2024/  

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل التقديم ببرنامج الحاضنات التكنولوجية من خلال زيارة: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/intilac2024/

كما يمكن الرد على كل الاستفسارات عبر التواصل مع ياسمين سمير مدير البرنامج على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
 

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