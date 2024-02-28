فوز 7 مشاريع طلابية بجامعة قناة السويس بدعم أكاديمية البحث العلمي

ضمن مبادرة مشروع بدايتي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن 7 مشاريع تخرج لطلاب الجامعة استطاعت الفوز، والحصول على دعم وتمويل مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال أحد أهم برامجها “مشروعي بدايتي”، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013.

مضيفًا أهمية المشاريع التي فازت بدعم وتمويل من الأكاديمية، ومدى قيمتها ومواكبتها للتقدم التكنولوجي، وقدرتها على حل أهم المشاكل والتحديات، التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن.

موضحًا التعاون المثمر والدور الكبير الذي يقوم به مكتب التايكو ونادي ريادة الأعمال لدعم الطلاب والتنسيق المستمر معهم.

وتحرص إدارة جامعة القناة برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ومتابعة ودعم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الاهتمام ودعم طلابها وشباب باحثيها، من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التنمية.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب الفائزين بدعم وتمويل مشاريع التخرج من أكاديمية البحث العلمي مشروعان من كلية الزراعة و خمس مشاريع من كلية الهندسة.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن موضوعات المشاريع الفائزة بدعم وتمويل المشروعات من أكاديمية البحث العلمي جاءت على النحو التالي:

-- أنف صناعية لقياس وتقدير درجة نضج ثمار الفاكهة خلال فترة التخزين.

-- جزازة العشب الروبوتية التي تعمل بالطاقة الشمسية.

-- التوزيع الكهربائي لمحطة النقل السريع مع تصميم و تحليل نظام الشحن اللاسلكي.

-- نظام آلي للمراقبة الذكية لتحسين إنتاجية مزرعة الدواجن.

-- روبوت لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد.

-- إنتاج فحم صديق للبيئة باستخدام تكنولوجيا المعالجة الحرارية البخارية.

-- نظام استزراع سمكي متطور.

يذكر أن الأكاديمية ومنذ عشر سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية.

وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.