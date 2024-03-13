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الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أكاديمية البحث العلمي تعلن برنامج وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج شغل وظائف بحثية في المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا- روسيا، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى أن هذا الإعلان يستهدف طلاب ما بعد الدكتوراه. 

مشروعات المعهد المتحد للبحوث النووية

وأوضحت أن ذلك بهدف تعزيز الكوادر البحثية ذات الأولوية في مجالات الفيزياء النظرية والتجريبية للجسميات الأولية، وفيزياء الأيونات ومشروعات المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) الثقيلة النسبية والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة والبيولوجيا الإشعاعية.

وأضافت الفقي أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل ومواعيد التقدم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/all-news/jinr-jobs/ حيث يوفر البرنامج فرصة للباحثين الموهوبين في المراحل المبكرة للعمل في المشروعات الدولية الرائدة العلمية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR)  بدوبنا، كما سيوفر البرنامج فرصًا للبحث والتدريب التي توفرها مشروعات (JINR) ، ويتضمن مجموعة كبيرة من الموضوعات، مثل: الفيزياء النووية، والفيزياء الحيوية، وأبحاث المواد (بما في ذلك المواد النانوية)، والحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا المسرعات، والمغناطيس فائق التوصيل، والنظرية، وتصل مدة التعيين للوظيفة سنة واحدة، مع إمكانية التجديد لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى (إجمالي 36 شهرًا).

وأكدت القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن كافة المعلومات المتعلقة بالوظائف البحثية المتاحة متوفرة على الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.jinr.ru/careers-en/postdoc_programme_en 
 

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