خلال شهر رمضان .. حملات تفتيشية لصحة المنيا على المنشآت الغذائية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ،برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية ، حبث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية .

وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى ، لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن ، حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر فبراير الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية .

تم خلالها ، المرور على 695 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها ، وأسفرت الحملات عن تحرير 201 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط 21 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وبها نقص في الإشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت .

مؤكداً وكيل الوزارة ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم سحب 250 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 660 كيلو أغذية مختلفة ، و 312 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 14 ألف و913 كيلو أغذية ، و2020 لتر مواد سائلة مختلفة ، للإشتباه في الصلاحية ، بالإضافة إلي استخراج 1055 شهادة صحية.