الخميس 14 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خلال شهر رمضان .. حملات تفتيشية لصحة المنيا على المنشآت الغذائية

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ،برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية ، حبث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية .

 

وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى ، لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن ، حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين، من جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي ، خلال شهر فبراير الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية .

 

تم خلالها ، المرور على 695 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها  ، وأسفرت الحملات عن تحرير 201 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، وأضاف  وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط 21 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وبها نقص في الإشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت .

 

مؤكداً وكيل الوزارة ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية ، لضمان سلامة الغذاء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما أوضح وكيل الوزارة ، أنه تم سحب 250 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، وإعدام 660 كيلو أغذية مختلفة ، و 312 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 14 ألف و913 كيلو أغذية ، و2020 لتر مواد سائلة مختلفة ، للإشتباه في الصلاحية ، بالإضافة إلي استخراج 1055 شهادة صحية.

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