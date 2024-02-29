الطب البديل.. أعشاب طبيعية تخلصك من نزلات البرد وتقوي مناعتك

تساعد بعض الـ أعشاب الطبيعية علي علاج نزلات البرد، وتقوم بانخفاض درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى ذلك تمتلك فوائد عديدة للجسم تم الكشف عنها في الطب البديل منذ قديم الزمان.





أعشاب

أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد

-النعناع: يتميز النعناع بخصائص التبريد؛ نظراً لمحتوى النعناع العالي مِنَ المنثول، مِمّا يجعل الشخص يشعر بالبرودة، ويُمكن إعداد شاي النعناع الساخن أو المُثلج وشربه على مدار اليوم.

-الحلبة: يُساعد احتساء فنجان مِن شاي الحلبة على إفراز العرق، مِمّا يُساعد على تهدئة الجسم، حيثُ يمكن وضع شاي الحلبة في الثلاجة قبل شربه، كما تُفيد الحلبة في التخلص مِن بعض السوائل الزائدة وإزالة السموم مِن الجسم.

-الفاكهة الطازجة: تُساعد العديد مِن الفواكه على التقليل مِنَ الحمى بِما في ذلك البرتقال، والفراولة، والبطيخ، والأناناس، والكيوي، والشمام، حيثُ إنَّ هذهِ الفواكه غنية بفيتامين ج وهو مضاد للأكسدة يُساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، كما يُساعد الموز على تعويض البوتاسيوم المفقود عن طريق الإسهال، أو التعرق، أو القيء، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الحمضيات على مركبات الفلافونويد التي تُقلل مِن الالتهاب وتعزز وظائف الخلايا المناعية.

- الأغذية الغنية بالبروبيوتيك: وجد أنَّ تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك بانتظام يُفيد في خفض الحمى لدى الأطفال المرضى، وتشمل هذهِ الأطعمة على الزبادي الذي يحتوي على البكتيريا النافعة، ويُفضل اختيار الزبادي مُنخفض الدسم أو منتجات الحليب قليلة الدسم لتجنب الدهون المشبعة.





أطعمة تساهم في ارتفاع حرارة الجسم وهي:

- الفلفل الحار: يُساعد تناول بعض التوابل كالفلفل الحار على زيادة درجة حرارة الجسم الداخلية، حيث يجب توخي الحذر عند تناول الفلفل الحار؛ وذلك لأنَّ الفلفل الحار يحرق الجزء الداخلي مِن الفم والمريء.

- الخضراوات الجذرية: تتطلب الخضراوات الجذرية مزيداً مِن الطاقة لحرقها في الجسم، مِمّا يزيد مِن درجة حرارة الجسم، ومِن الأمثلة على الخضراوات الجذرية الملفوف، واللفت، والبطاطا الحلوة، والجزر.