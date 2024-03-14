الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد انتقاد نتنياهو علنًا .. الاحتلال يحقق مع قائد أكبر فرقه العسكرية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجّه قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، دان غولدفوس، انتقادات لاذعة إلى السياسيين الإسرائيليين، طالبًا منهم أن يكونوا "جديرين بالجيش الإسرائيلي وجنوده".

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وحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية، قال غولدفوس إن إسرائيل مدينة لجنودها بدين هائل أمام التضحيات التي قدموها.

وأضاف: "لقد حققنا العديد من الإنجازات في ساحة المعركة، ولكن يجب أن تكونوا جديرين بنا، يجب أن تكونوا جديرين بهؤلاء الجنود الذين ضحوا بحياتهم".

وتابع: "أطلب منكم أن نكون معا، متّحدين، وأن نبتعد عن التطرف، وأن نتبنى الوحدة".


كما أشار إلى أن بلاده فشلت في مواجهة ما حدث في أكتوبر الماضي، وأنهم يطأطئون الرأس لذلك، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وبعد وقت قصير من خطاب غولدفوس، قال الجيش إن كون غولدفوس ضابطا في الجيش، ذلك يمنعه من التدخل في الأمور السياسية، ولم تتم الموافقة على تصريحاته وأنه سيتم إحضاره للتحقيق.

وبحسب القناة، فإن غولدفوس نسّق مع قادته والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول حديثه في البيان الصحفي، لكنه في النهاية قرر إضافة أمور لم يتم الاتفاق عليها من قبل، خلافا للإجراءات.

يشار إلى أن فرقة غولدفوس تقاتل في خان يونس جنوبي قطاع غزة طوال الأسبوعين الماضيين، ومن أهم مهامها هي القضاء على البنية التحتية السرية لحماس.

 

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