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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، أن صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

 

وحسب روسيا اليوم، ذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن "صفارات إنذار الغارة الجوية انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع في مدينة إيلات الإسرائيلية".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "أطلق صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد بشكل خاطئ و بعد تشخيص خاطئ من تهديد محتمل".

وكانت آخر مرة انطلقت فيها صفارات الإنذار بالمدينة في 22 فبراير.

 

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية، وإصابة 3 ضباط بجروح.

 

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ157، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا مع دخول شهر رمضان.

 

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