الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يُهاجم منصات أطلقت منها صواريخ باتجاه الجولان المُحتل

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية هاجمت ثلاث منصات أطلقت منها صواريخ باتجاه هضبة الجولان، بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان صوبها.

 

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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات

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الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط مواصلة الحرب في رفح جنوبي غزة

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وعدة مستوطنات في الجولان السوري المحتل، بعد أن اطلقت فصائل المقاومة وحزب الله، رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية ومنطقة سهلة الحولة. 

وتجدد، القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، عقب استهداف حزب الله لمواقع إسرائيلية قرب الحدود. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان.

ويتواصل القصف المتبادل بين الجانبين؛ فبينما استهدف القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بلدات حدودية ومواقع عسكرية في الجنوب، هاجم حزب الله بطائرات مسيرة قواعد إسرائيلية للدفاع الجوي في الجولان المحتل والجليل الأعلى. 

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

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