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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد آذان المغرب في المدينة المنورة رابع أيام شهر رمضان

آذان المغرب
آذان المغرب

موعد آذان المغرب في المدينة المنورة . يبحث الكثير من الاشخاص بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان الكريم عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد آذان المغرب في المدينة المنورة.

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وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم وهو رابع أيام شهر رمضان المبارك.

وويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لامساكية شهر رمضان الكريم فإن موعد آذان المغرب في المدينة المنورة يكون في تمام الساعة 6:31  

وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية أن يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024م هو غرة شهر  ‎رمضان المبارك للعام 1445هـجريًا.

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