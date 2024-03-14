السوق السعودية تستقبل 352 مليون دولار مع تطبيق مراجعة فوتسي

تستقبل سوق الأسهم السعودية صافي سيولة تقدر بـ 187 مليون دولار بعد تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات "فوتسي" اليوم الخميس.

تشير تقديرات المؤسسة إلى أن أسهم 33 شركة سعودية ستستقبل اليوم سيولة قيمتها 351.86 مليون دولار، فيما سيتخارج منها 164.72 مليون دولار.

من المتوقع أن نرى زخماً في تداولات السوق السعودية، فعادة ما نرى تأثير المراجعات عند نهاية الجلسات، وفق ماري سالم المحللة لدى "الشرق".

وقالت إن سهم "أكوا باور" سيحظى بأكبر وتيرة تدفقات بسبب زيادة وزنه الملحوظ في المؤشر و"عادة ما نرى هذه التغيرات والتدفقات في نهاية جلسات التداول".

تشير تقديرات المؤسسة إلى أن صافي السيولة التي ستتلقاها أسهم "أكوا باور" 231.2 مليون دولار.

وذكرت سالم أن الملفت في هذه المراجعة، هو حذف عدد من شركات الأسمنت السعودية، ما سيضغط على أداء أسهم القطاع في السوق.

تغيرات السيولة في الأسواق بعد تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات "فوتسي"

الدولة قيمة التخارجات (مليون دولار) السيولة الوافدة (مليون دولار) صافي السيولة (مليون دولار)

السعودية 164.72 351.86 187.13

قطر 30.32 37.62 7.29

مصر 4.95 0 -4.95

الإمارات 55.32 0 -55.32

الكويت 35.91 1.94 33.97

الإجمالي 291.22 391.42 100.18