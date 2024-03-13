الأندية السعودية تواصل السعى لضم لاعبي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن رغبة صندوق الاستثمارات السعودي في جلب عدد من نجوم كرة القدم إلى دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في غلافها الرئيسي الصادر صباح يوم الأربعاء أن أندية الدوري السعودي ترغب في التعاقد مع أكثر من نجم متواجد في ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسينتهي عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالإضافة إلى ناتشو مع ريال مدريد الصيف المقبل، ويحق لهما الانتقال إلى أي فريق مجاناً عقب انتهاء الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من أندية السعودية تسعى خلف لوكا مودريتش الذي لم يحسم قراره بعد، بالإضافة إلى ناتشو الذي كان يأمل في الحصول على دور أكبر في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أندية كرة قدم مؤخرا؛ ما أتاح لهذه الأندية عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

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