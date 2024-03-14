الأسهم الأوروبية تتحرك قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 14-3-2024، مدعومة بمجموعة من البيانات الإيجابية من شركات، بينما تنتاب المستثمرين حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، ويحوم قرب مستويات مرتفعة غير مسبوقة بلغها أمس الأربعاء.

وصعد المؤشر الفرعي للسلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.6 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين القطاعات، مع ارتفاع سهم امبريسر 6.1 بالمئة.

وارتفع سهم كيه اند إس بنسبة 5.5 بالمئة بعد أن تجاوزت النتائج السنوية لشركة تعدين الملح والبوتاس التوقعات.

وسجلت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد انخفاضا بنسبة 83 بالمئة في صافي الربح في 2023، وخفضت توزيعات أرباحها 85 بالمئة نتيجة لما وصفته ببيئة السوق الصعبة. وتراجع سهم الشركة 1.1 بالمئة.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين لشهر فبراير وأرقام مبيعات التجزئة التي ستصدر عن الولايات المتحدة والتي يمكن أن تؤثر على الآمال في خفض سعر الفائدة في منتصف العام من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).