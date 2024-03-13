ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-3-2024، بقيادة المؤشر السعودي بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين واصلت الأسهم في مصر تراجعها للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، الأربعاء، بفعل توقعات حدوث اضطرابات في الإمدادات بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير النفط الروسية ووجود مؤشرات على الطلب القوي.

وارتفع خام برنت 1.9 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.9 بالمئة، مواصلا تحقيق مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي مع تحقيق معظم القطاعات أداء إيجابيا.

وصعد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.5 بالمئة وسهم أكوا باور 3.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب في قطاعات الاتصالات والمالية والصناعة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.5 بالمئة وسهم إعمار للتطوير 2.4 بالمئة.

وصعد المؤشر في أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة ألفا ظبي 1.1 بالمئة وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري بشكل هامشي إذ عوضت مكاسب أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية والصناعة والطاقة وأسهم المواد الخسائر في قطاعات التمويل والمرافق والاتصالات.

وصعد سهم الملاحة القطرية ومجموعة بروة العقارية 3.3 بالمئة و1.3 بالمئة على التوالي في حين تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 5 بالمئة، مواصلا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع جميع الأسهم المدرجة عليه.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 6.8 بالمئة، بينما انخفض سهم شركة الشرقية للدخان 7.2 بالمئة.

وفي هذه الأثناء، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.