إنطلاق مبادرة كليتك ثروتك بمركز فريد عطية بدمنهور

إفتتح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، مبادرة " كليتك ثروتك " التى ينظمها مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بدمنهورمركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بدمنهور ، بمناسبة الإحتفال اليوم العالمي للكلى .

وأكد جميعه علي أهمية الحفاظ على الصحة ، وضرورة متابعة وعمل الفحص المبدئي للضغط والسكر بصفة مستمرة ، وللإطمئنان بصفة دائمة .

وقام جميعه بجولة مرورية فى المركز ، للوقوف على سير العملية التأهيلية وكافة الإستعدادات للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ، ومتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك حرصا على النهوض بالمستوى الصحى المقدم للمواطن المصرى وفق أحدث المعايير المصرية و الدولية.

وأوضح وكيل الوزارة أن وحدة فريد عطيه من أولى الأماكن التى سيتم ادراجهم فى المرحلة الأولى للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية .

والرقابة الصحية ، وإلتقي بعدد من المرضي للتأكد من توافر كافة الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية ، وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وإستبين منهم عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم .

وفى ختام الزيارة وجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتحية والتقدير لجميع القائمين على العمل بالمركز ، ولمنظمي المبادرة على كافة الجهود التى يقومون بها لخدمة مرضى الكلى بالبحيره .