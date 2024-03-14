الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق مبادرة كليتك ثروتك بمركز فريد عطية بدمنهور

إنطلاق مبادرة كليتك
إنطلاق مبادرة كليتك ثروتك

 

إفتتح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، مبادرة " كليتك ثروتك " التى ينظمها مركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بدمنهورمركز فريد عطية لأمراض الكلى والغسيل الكلوي بدمنهور ، بمناسبة الإحتفال اليوم العالمي للكلى .

وأكد جميعه علي أهمية الحفاظ على الصحة ، وضرورة متابعة وعمل الفحص المبدئي للضغط والسكر بصفة مستمرة ، وللإطمئنان بصفة دائمة .

وقام جميعه بجولة مرورية فى المركز ، للوقوف على سير العملية التأهيلية وكافة الإستعدادات للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ، ومتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك حرصا على النهوض بالمستوى الصحى المقدم للمواطن المصرى وفق أحدث المعايير المصرية و الدولية.

وأوضح وكيل الوزارة أن وحدة فريد عطيه من أولى الأماكن التى سيتم ادراجهم فى المرحلة الأولى للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية .

والرقابة الصحية ، وإلتقي بعدد من المرضي  للتأكد من توافر كافة الخدمات  والأدوية والمستلزمات الطبية ، وقدم لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وإستبين منهم عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم .

وفى ختام الزيارة وجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتحية والتقدير لجميع القائمين على العمل بالمركز ، ولمنظمي المبادرة على كافة الجهود التى يقومون بها لخدمة مرضى الكلى بالبحيره .

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