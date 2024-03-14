محادثات سرية بين طهران وواشنطن بسبب توترات البحر الأحمر

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن واشنطن وطهران الخصمان الدائمان في أروقة السياسة اجتمعا في محادثات سرية غير مباشرة في سلطنة عمان، فرضتها على ما يبدو الجبهة المتوترة في البحر الأحمر.

ورغم نفي ايران إجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي فيما يتعلق بملف البحر الأحمر، فإن مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، أكدت في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن واشنطن تمتلك قنوات تواصل مع إيران ودعتها لتفادي التصعيد.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات سرية مع إيران في يناير في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على الحوثيين باليمن لإنهاء هجمات السفن في البحر الأحمر هي الأولى منذ 10 أشهر.

وترأس الوفد الأميركي مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه الخاص إلى إيران أبرام بالي، بينما مثّل إيران نائب وزير الخارجية علي باقري.

المحادثات كانت غير مباشرة بل تمت عبر مسؤولين عُمانيين قاموا برحلات مكوكية بين الممثلين الإيرانيين والأميركيين.

وكان من المقرر إجراء جولة ثانية من المفاوضات في فبراير ولكن تم تأجيلها عندما انخرط الجانب الأميركي في جهود الوساطة للتهدئة في غزة.

ونفت ايران ما ذكرته الصحيفة حول المفاوضات سرية مع الولايات المتحدة بشأن تطورات البحر الأحمر.

ونقلت وكالة "إيرنا" عن مصدر مطلع بأن تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ينحصر فقط في إطار مفاوضات رفع العقوبات.